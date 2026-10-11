Neuer RB-Boss Schmidt mit Nagelsmann-Klartext

Mit einem sehr überzeugenden 6:0-Erfolg gegen eine schwache Frankfurter Eintracht verschaffte sich RB-Leipzig Coach Martín Demichelis am gestrigen Samstagabend etwas Luft nach der anhaltenden Kritik der vergangenen Wochen. Nach einem schwachen Saisonstart wurde bereits über eine zeitnahe Beendigung der Zusammenarbeit spekuliert. Als Nachfolger soll intern bereits unter anderem über Ex-Coach Julian Nagelsmann nachgedacht worden sein.

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Diesen Gedanken schob der neue Head of Global Soccer bei Red Bull, Roger Schmidt, nach der Partie im ‚Aktuellen Sportstudio‘ einen Riegel vor: „Das ist ja normal heutzutage. In dem Geschäft muss man immer wieder solche Themen bearbeiten, wenn man mal ein oder zwei Spiele verliert. Aber davon sind wir ganz weit entfernt.“ Ob über Nagelsmann diskutiert wurde? „Meinen Sie bei RB Leipzig? Nicht dass ich wüsste, also nicht bei mir“, so der ehemalige Bundesliga-Coach.

Zu Monatsbeginn hatte Schmidt die Nachfolge von Jürgen Klopp beim Energydrink-Hersteller übernommen und ist unter anderem für die globale Fußballstrategie in allen Standorten des Fußballimperiums zuständig. Mehr denn je gelte, dass RB nach „einer gewissen Kontinuität auf der Trainerposition“ strebe, „jetzt kriegen unsere Trainer die maximale Unterstützung, auch von uns, vom Global Team. Darauf sind wir total fokussiert.“

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Was wäre die nächste logische Trainerstation von Julian Nagelsmann? Ein Topteam aus der Bundesliga Ein Mittelklasseteam aus der Bundesliga Eine weitere Nationalmannschaft Ein Klub aus dem europäischen Ausland Eine andere (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zu Leipzig-Trainer Demichelis hat Schmidt eine klare Haltung: „Ich habe Erfahrung mit argentinischen Spielern – insbesondere bei Benfica – und ich mag deren Mentalität. Die meisten argentinischen Spieler haben in ihren Vereinen Führungsrollen, sie bringen das gewisse Extra, das man braucht, um Spiele zu gewinnen. Diesen Eindruck habe ich von ihm auch bekommen. Er ist ein supernetter Mensch, fußballverrückt. Ich glaube schon, dass er der richtige Trainer in Leipzig ist.“

Am Dienstag (21 Uhr) treffen die Sachsen in der Champions League ausgerechnet auf die PSV Eindhoven, bei der Schmidt zwischen 2020 und 2022 auf der Trainerbank saß. Nach dem deutlichen 1:4 gegen Como Calcio am ersten Königsklassen-Spieltag sollen gegen die Niederländer drei Punkte her.