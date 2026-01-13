Bericht: Luft für Kwasniok immer dünner

Der 1. FC Köln war als Aufsteiger gut in die neue Saison gestartet. Seit dem 4:1-Heimsieg gegen den Hamburger SV am 2. November warten die Geißböcke aber auf einen Dreier in der Liga. Entsprechend wächst der Druck auf Lukas Kwasniok.

Nach Informationen der ‚Bild‘ dürfen die Kölner am Samstag (15:30 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 nicht „klar“ verlieren, sonst drohe dem Cheftrainer das Aus. Die morgige Partie (20:30 Uhr) gegen den FC Bayern werde indes als „eine Art Bonus-Spiel“ angesehen.

Kwasniok steht am Geißbockheim längst unter genauer Beobachtung. Unter anderem der Kader-Rauswurf von Luca Waldschmidt (29) sowie die seltenen Startelfeinsätze von Senkrechtstarter Said El Mala (19) sorgten zuletzt für Gesprächsstoff – nicht nur bei den Fans.

Verliert Kwasniok die Kabine?

Auch innerhalb der Mannschaft könnte die Stimmung zu kippen. Konkret sollen „Teile der Kabine dem Trainer nicht mehr vertrauen, weil sein Umgang mit einzelnen Spielern für viele nicht nachvollziehbar ist“, führt die ‚Bild‘ aus.

Über etwaige Szenarien werde innerhalb der Führungsetage längst diskutiert. Dazu gehört sicherlich auch die Sondierung des Trainermarkts, um sich darauf vorzubereiten, dass Kwasniok diese Woche nicht die Kehrtwende gelingt.