Weltmeister Romero auf dem Markt

Kapitän Cristian Romero wird Tottenham Hotspur im Sommer voraussichtlich verlassen. Das berichtet der argentinische Journalist Gastón Edul, demzufolge der Innenverteidiger auch im Winter schon Anfragen aus Spanien und einer weiteren Liga erhalten habe. Laut der ‚as‘ macht sich allen voran Atlético Madrid Hoffnung auf eine Verpflichtung des 27-Jährigen.

Die Spurs hatten im August 2022 52 Millionen Euro für den späteren argentinischen Weltmeister gezahlt, der sein Arbeitspapier vor einem halben Jahr bis 2029 verlängerte. Romero äußerte zuletzt immer wieder seinen Unmut über das Ausbleiben namhafter Transfers. Jetzt hat er entschieden, Tottenham im Sommer den Rücken zu kehren. Klar ist aber auch: Die Spurs werden dafür eine schicke Ablöse fordern.