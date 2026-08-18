Am Ende musste alles ganz schnell gehen. Die Ausstiegsklausel bei Joey Veerman war nur noch wenige Tage gültig, deshalb war Borussia Dortmund zum schnellen Handeln gezwungen. Jetzt ist klar: Der 27-Jährige wechselt für 20 bis 22 Millionen Euro von der PSV Eindhoven an die Strobelallee.

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Veerman 2031. Mehr musste nich‘ wissen. pic.twitter.com/zWLBUoP7X3 — Borussia Dortmund (@BVB) August 18, 2026

In Dortmund unterschreibt Veerman bis 2031. Der Niederländer wird die Karten im zentralen Mittelfeld neu mischen, ein Abgang von Marcel Sabitzer (32) ist inzwischen durchaus denkbar. Für Veerman, der bereits 16 Spiele für die niederländische Nationalmannschaft absolviert hat, ist der Wechsel nach Deutschland der erste Schritt ins Ausland.

Book begeistert

Über seinen neuen Klub sagt der Rechtsfuß: „Borussia Dortmund ist ein großer Verein in Europa und ich bin stolz, jetzt ein Teil dieses Klubs zu sein. Ich freue mich riesig hier zu sein und möchte gemeinsam mit dem BVB Erfolge feiern.“

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Dortmunds Sportdirektor Ole Book findet warme Worte für den Neuzugang: „Joey ist ein richtig toller Fußballer, der über eine Menge Kreativität, Technik und Übersicht verfügt. Er hat bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf Top-Niveau konstant gute Leistungen bringen kann. Wir freuen uns, dass er seine Qualitäten künftig in unser Spiel einbringen wird.“