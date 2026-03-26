DFB-Startelf: Nagelsmann legt sich fest

„Natürlich gewinnen wir gerne beide Spiele. Das sollte immer so sein. Trotzdem wollen wir die kurze Zeit auch maximal nutzen, um Dinge zu festigen und wollen uns natürlich auch weiter finden als Gruppe“, gab Julian Nagelsmann vor rund einer Woche die Marschroute für die anstehenden Testspiele vor. Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung vor der diesjährigen WM möchte das DFB-Team mit der morgigen Partie (20:45 Uhr) gegen die Schweiz tätigen.

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Große Experimente will der Bundestrainer eigentlich nicht mehr wagen, stattdessen soll sich das Stammpersonal einspielen. Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha ist Nagelsmann allerdings zu marginalen Veränderungen gezwungen.

Einige Entscheidungen stehen schon

Auf der heutigen Pressekonferenz plauderte der 38-Jährige aus dem Nähkästchen. Demnach werden Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah die Innenverteidigung bilden, während Nachzügler Angelo Stiller auf der Sechs an der Seite von Leon Goretzka agieren wird.

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Darüber hinaus findet sich auch Kai Havertz in der morgigen Anfagsformation wieder. Nagelsmann begründet: „Er war lange Zeit nicht dabei, deshalb wollen wir ihm Spielzeit geben. Außerdem muss er wieder in unseren Rhythmus finden.“ Offen bleibt unter anderem noch, ob Nick Woltemade oder Deniz Undav das Offensivgespann komplettieren wird.

So könnte das DFB-Team spielen