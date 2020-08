Inter forciert Nbombélé-Bemühungen

Das Thema Tanguy Ndombélé nimmt bei Inter Mailand Fahrt auf. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur mittlerweile ein primäres Transferziel der Nerazzurri. Inter-Vertreter sollen demnach bereits mehrfach bei den Spurs bezüglich des 23-jährigen Franzosen vorgefühlt haben.

Tottenham-Präsident Daniel Levy ist jedoch nicht bereit, seinen Rekordeinkauf (60 Millionen Euro Ablöse) nach nur einer Saison wieder ziehen zu lassen. Inter will sich von den Absagen der Londoner aber nicht abschütteln lassen, da Cheftrainer José Mourinho mit Ndombélé in keinem guten Verhältnis steht. Vertraglich ist Nbombélé noch bis 2025 an die Spurs gebunden.