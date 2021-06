Kurios: Leipzig erwartet Upamecano zum Trainingsstart

Per Ausstiegsklausel und für 42,5 Millionen Euro hat sich der FC Bayern die Dienste von Dayot Upamecano gesichert. Das Problem: Der neue Kontrakt in München läuft laut ‚Sport Bild‘ erst ab dem 15. Juli. Bis dahin ist Upamecano offiziell noch Spieler von RB Leipzig. Schon am 5. Juli beginnen die Sachsen mit der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit. Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport, sagt folgerichtig: „Daher erwarten wir ihn Stand heute zum Trainingsstart bei RB Leipzig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leipziger sind durchaus bereit, die Vertragsinhalte zu ändern. „Es wäre sicher für beide Vereine sinnvoller, wenn Dayot Upamecano nach der Sommerpause bei seinem neuen Klub in die Vorbereitung startet. Es ist aber richtig, dass dies durch die aktuelle Vertragskonstellation nicht gegeben ist“, so Scholz dazu.

Bayern zögert

Heißt: Der FC Bayern müsste mindestens das Gehalt für die erste Monatshälfte übernehmen, will er verhindern, dass der 22-jährige Neuzugang zur Saisonvorbereitung in Leipzig antanzen muss. Bislang lehnen die Münchner dies aber offenbar ab.

Ursprünglich wollte sich Leipzig durch die Zusatzvereinbarung absichern, falls die Saison aufgrund der Corona-Pandemie länger als geplant dauert. Gestrichen wurde der Paragraph in den Ablösegesprächen mit den Bayern dann aber nicht. Transfermarkt kurios.