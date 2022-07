Werder: Werner offen für Verstärkungen

Ole Werner ist rund zwei Wochen vor dem Saisonstart mit dem Kader des SV Werder Bremen zufrieden, will weitere Transfers aber nicht ausschließen. „Wir sind insgesamt so besetzt, dass man so auch in eine Saison gehen kann. Aber trotz allem muss man gucken, wo vielleicht auch noch der Qualitätsspieler für uns möglich ist, der uns dann auf der einen oder anderen Position vielleicht noch mal deutlich besser machen kann“, wird der Coach der Grün-Weißen von ‚Sky‘ zitiert.

Laut der ‚DeichStube‘ fahndet Werder noch nach Verstärkungen für das defensive und offensive Mittelfeld. Das Budget des Aufsteigers erlaubt aller Voraussicht nach jedoch nur Leihgeschäfte. Einzig Mittelfeldspieler Jens Stage kostete mit rund vier Millionen Euro eine Ablöse. Niklas Stark, Amos Pieper, Oliver Burke, Lee Buchanan, Mitchell Weiser und Dikeni Salifou wechselten allesamt ablösefrei zu den Hanseaten.