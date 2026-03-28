Bayern bleibt an Acheampong dran

Der FC Bayern könnte auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger beim FC Chelsea fündig werden. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister nach wie vor mit Josh Acheampong. Der 19-Jährige wurde bereits im Winter mit den Bayern in Verbindung gebracht, im Sommer könnte ein Transfer erneut zum Thema werden.

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Wunschkandidat für hinten rechts ist Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam), der aber auch von anderen Topklubs umgarnt wird. Acheampong, der in der laufenden Premier League-Saison nur auf zwölf Einsätze für Chelsea kommt, wäre eine Alternativlösung. Die Blues dürften angesichts der enormen Kaderbreite bei einem passenden Angebot verkaufsbereit sein. Acheampongs Vertrag in London ist noch bis 2029 gültig.