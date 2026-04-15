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Bundesliga

Leipzig: Bitshiabu-Abnehmer gefunden?

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
El Chadaille Bitshiabu im RB-Trikot @Maxppp

Die Zukunft von El Chadaille Bitshiabu bei RB Leipzig bleibt ungewiss. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt Olympique Lyon weiterhin großes Interesse an dem 20-Jährigen. Bereits im Winter hatte der französische Traditionsklub die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt und ein Leihgeschäft bis Saisonende in Erwägung gezogen, doch ein Transfer kam letztlich nicht zustande.

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Bitshiabu kommt in der laufenden Spielzeit erst auf elf Pflichtspieleinsätze, weshalb der junge Franzose den Verein eigentlich schon im Januar verlassen wollte. Nun bietet sich dem Linksfuß jedoch die Chance, sich im Saisonendspurt nachhaltig zu beweisen, da Stammkraft Castello Lukeba derzeit verletzungsbedingt fehlt. Der 23-Jährige möchte die Sachsen im Sommer aber verlassen, sodass Bitshiabu der Nachfolger in der Abwehrzentrale werden könnte. Trainer Ole Werner nahm den 1,96 Meter großen Hünen zuletzt in die Pflicht: „Ich wünsche mir von Chad im Training manchmal noch ein bisschen mehr Konzentration und Fokus.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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