FC Bayern: Tuchels Zwischenfazit zu Kane

Thomas Tuchel könnte nicht glücklicher sein mit dem Start, den Stareinkauf Harry Kane beim FC Bayern hingelegt hat. Im Interview mit der UEFA sagt der Bayern-Coach über den Mittelstürmer: „Das ist mehr als nur talentiert. Das ist absolute Weltklasse, das ist Talent, Können, Ausstrahlung plus Persönlichkeit, plus Bescheidenheit, plus die Liebe und Hingabe für das Spiel. […] Harry hat einen tollen Start hingelegt und er wird noch besser werden, je mehr er mit uns trainiert.“

Kane befindet sich beim Rekordmeister seit Tag eins in Topform. Zehn Treffer und fünf Vorlagen gelangen dem 30-Jährigen in seinen ersten elf Partien für die Bayern. „Er hat einen großen Einfluss“, schwärmt Tuchel weiter, „er kommt als Erster auf den Trainingsplatz, hat eine gewisse Lockerheit, er hat die Persönlichkeit und er liebt Training. Wenn du ein so großer Spieler bist, hat alles was du tust eine Auswirkung. Das ist einfach vorbildlich und deshalb ist es einfach nur gut, dass er hier ist.“