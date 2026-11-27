Der Verlängerungswelle bei Real Madrid geht unaufhaltsam weiter. Die Königlichen vermelden mit Brahim Díaz den nächsten Spieler, der einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Das neue Arbeitspapier bindet den offensiven Mittelfeldspieler bis 2031 an die Blancos.

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In den vergangenen Tagen verlängerten mit Thibaut Courtois (34), Arda Güler (21) und Aurélien Tchouaméni (26) bereits drei andere Stars ihre Verträge. Als nächstes soll Jude Bellingham (23) seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt setzen. Die Verantwortlichen des spanischen Spitzenklubs wappnen die Mannschaft von José Mourinho nachhaltig für die Zukunft.