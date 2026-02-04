Krösche tritt gegen Toppmöller nach

Bei der heutigen Vorstellung von Albert Riera als neuem Coach von Eintracht Frankfurt wurde auch die schwache Form der Adlerträger in den vergangenen Spielen thematisiert. Dahingehend ließ sich Markus Krösche zu einer derben Kritik an Ex-Trainer Dino Toppmöller hinreißen: „Man muss ehrlicherweise sagen: Wenn eine gewisse Struktur von außerhalb des Platzes fehlt, ist es schwierig, eine Struktur auch auf dem Platz zu bekommen.“

Der Sportvorstand geht dann noch etwas ins Detail, um seine Aussage zu untermauern: „Wenn gewisse Richtlinien zu weit sind, dann ist es menschlich, dass vielleicht die eine oder andere Entwicklung so ist, dass man sich nicht mehr dem Kollektiv unterordnet, sondern irgendwo jeder seinen eigenen Weg geht.“ Allerdings bezog Krösche seine Kritik nicht ausnahmslos auf Toppmöller, sondern nahm auch die Spieler in die Pflicht: „Auf dem Platz hatte sich so eine ‚Rette sich, wer kann‘-Mentalität breitgemacht, wo wir nicht mehr als Kollektiv gearbeitet haben, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball.“