Mehr als 40 Mio: Freiburgs Pläne mit der Pokal-Kohle

Der SC Freiburg plant trotz der hohen Einnahmen aus der Europa League und dem DFB-Pokal-Halbfinaleinzug keine großen Transfers. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll stattdessen „weiter gezielt auf junge Spieler gesetzt und der bestehende Kader entwickelt werden“. Rund 26 Millionen Euro kassierte der Sportclub durch die Europa League, insgesamt haben die Breisgauer in der laufenden Saison mehr als 40 Millionen Euro nur durch die Pokalwettbewerbe eingenommen.

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Sollte Freiburg das Europa League-Finale gegen Aston Villa (20. Mai, 21 Uhr) gewinnen, kämen noch einmal sechs Millionen plus vier Millionen für die Teilnahme am Europäischen Supercup hinzu. Klar sei dann laut ‚Sport Bild‘ aber auch: „Sollte Freiburg die Europa League gewinnen und damit sensationell in die Champions League einziehen, müsste der Kader in der Breite verstärkt werden.“