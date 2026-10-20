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Offiziell UEFA Nations League

Türkei präsentiert Montella-Nachfolger

von Fabian Ley
2 min.
Ali Rıza Sergen Yalçın @Maxppp

Der türkische Verband hat die Trainersuche beendet. Sergen Yalcin übernimmt das Ruder und tritt damit die Nachfolge von Vincenzo Montella an, der nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft und dem schwachen Start in die Nations League gehen musste. Yalcin erhält einen Vierjahresvertrag.

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Der 53-Jährige, in seiner Spielerkarriere selbst 37 Mal für die türkische Nationalmannschaft aktiv, war zuletzt bis zum Ende der vergangenen Saison in einer zweiten Amtszeit bei Besiktas tätig. Nun soll Yalcin die Mannschaft um Arda Güler (21/Real Madrid) und Kenan Yildiz (21/Juventus Turin) wieder in die Erfolgsspur bringen. Der eigentliche Wunschkandidat Arda Turan hatte zuvor abgesagt und sich für einen Verbleib bei Shakhtar Donetsk entschieden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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UEFA Nations League
Türkei
Ali Rıza Sergen Yalçın

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UEFA Nations League UEFA Nations League
Türkei Flag Türkei
Ali Rıza Sergen Yalçın Ali Rıza Sergen Yalçın
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