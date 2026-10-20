Türkei präsentiert Montella-Nachfolger

Der türkische Verband hat die Trainersuche beendet. Sergen Yalcin übernimmt das Ruder und tritt damit die Nachfolge von Vincenzo Montella an, der nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft und dem schwachen Start in die Nations League gehen musste. Yalcin erhält einen Vierjahresvertrag.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sergen Yalçın, altyapısında futbola başladığı Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla Türk futbolunun öne çıkan yetenekleri arasında yer alan Yalçın, futbolculuk kariyeri boyunca İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinde oynayan ilk futbolcu ünvanını kazandı.

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