Türkei präsentiert Montella-Nachfolger
Der türkische Verband hat die Trainersuche beendet. Sergen Yalcin übernimmt das Ruder und tritt damit die Nachfolge von Vincenzo Montella an, der nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft und dem schwachen Start in die Nations League gehen musste. Yalcin erhält einen Vierjahresvertrag.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sergen Yalçın, altyapısında futbola başladığı Beşiktaş’ta profesyonel oldu. Siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla Türk futbolunun öne çıkan yetenekleri arasında yer alan Yalçın, futbolculuk kariyeri boyunca İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinde oynayan ilk futbolcu ünvanını kazandı.Unter der Anzeige geht's weiterKariyerinin son dönemlerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor’da geçiren Yalçın; futbolculuğu döneminde Beşiktaş ile 4 lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray’da da 2 lig, bir de Türkiye Kupası’nı kazandı. 1993 Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olan Ümit Millî Takımımızın kadrosunda yer alan Sergen Yalçın, A Millî Takım’daki ilk maçına ise 31 Ağustos 1994 tarihinde çıktı. 37 kez millî olan ve 5 gole imza atan Yalçın, 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonası’nda da forma giydi.Unter der Anzeige geht's weiterOyunculuk döneminde elde ettiği başarıların ardından teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapısında başladığı antrenörlük kariyerine Gaziantepspor (2 kez), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 kez) ve Antalyaspor’da devam etti. Yalçın, 2020/21 sezonunda ilk kez yönettiği Beşiktaş’ı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarısıyla, Beşiktaş’ın tarihinde Süper Lig’de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim oldu. Sergen Yalçın, kariyerinde yeni bir sayfa açarak kulüp düzeyinde edindiği tecrübeyi, Ay-Yıldızlı ekibimize aktaracak ve bundan böyle A Millî Futbol Takımımızın başarısı için çalışacak.Unter der Anzeige geht's weiterTürkiye Futbol Federasyonu olarak Yalçın’a yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Millî Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.— TFF (@TFF_Org) October 20, 2026
Der 53-Jährige, in seiner Spielerkarriere selbst 37 Mal für die türkische Nationalmannschaft aktiv, war zuletzt bis zum Ende der vergangenen Saison in einer zweiten Amtszeit bei Besiktas tätig. Nun soll Yalcin die Mannschaft um Arda Güler (21/Real Madrid) und Kenan Yildiz (21/Juventus Turin) wieder in die Erfolgsspur bringen. Der eigentliche Wunschkandidat Arda Turan hatte zuvor abgesagt und sich für einen Verbleib bei Shakhtar Donetsk entschieden.
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