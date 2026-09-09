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Bundesliga

Last-Minute-Interesse an Bakayoko

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
1 min.
Bakayoko beim Training 26 27 @Maxppp

Johan Bakayoko (23) hätte RB Leipzig noch auf den letzten Metern des Transferfensters verlassen können. Laut der ‚Bild‘ gab es Interesse aus Saudi-Arabien. Al Ittihad hatte wegen des schnellen Rechtsaußens angefragt, da der eigentliche Wunschtransfer von Anis Hadj Moussa (24/Feyenoord Rotterdam) geplatzt war. RB war laut der Boulevardzeitung allerdings nicht gesprächsbereit.

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Bakayoko war im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den roten Bullen gekommen. Der Flügelspieler hatte einen schweren Start in der Bundesliga. Muskuläre Probleme hatten ihn in der vergangenen Saison zurückgeworfen. Er bestritt bisher 25 Spiele für RB und erzielte dabei drei Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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