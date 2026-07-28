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Einigung: Neuer Italien-Trainer gefunden

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano | Gianluca Di Marzio
1 min.
Roberto Mancini spricht mit zwei Spielern @Maxppp

Der italienische Fußballverband hat nach langem Hin und Her offenbar den neuen Nationaltrainer gefunden. Laut Fabrizio Romano hat Roberto Mancini das ihm unterbreitete Angebot akzeptiert. Nach einem Engagement von 2018 bis 2023, bei dem er Italien zum EM-Sieg führte, steht er nun vor seiner zweiten Amtszeit als Cheftrainer der Squadra Azzurra.

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Upadte (15:26 Uhr): In diesem Moment verkünden die Italiener die Mancini-Rückkehr offiziell.

Mancini war jedoch nicht die erste Wahl. Pep Guardiola und Carlo Ancelotti sagten dem Verband ab, Andrea Pirlo bekam aufgrund seiner Kontakte nach Russland eine späte Abfuhr. Aufgrund der Absage für Pirlo legt Paolo Maldini sein Amt als Technischer Direktor voraussichtlich nieder. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Gianluca Di Marzio zufolge Claudio Ranieri.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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