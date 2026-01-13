HSV: Nächstes Heimspiel in Gefahr?

Der Hamburger SV kann womöglich sogar länger nicht im Volksparkstadion spielen. Der Stadion-Direktor des HSV, Daniel Nolte, sagte vor den TV-Kameras von ‚DAZN‘ und ‚Sky‘: „Wir müssen schauen, ob es Schädigungen gegeben hat. Unser Fokus liegt jetzt darauf, das Spiel am Samstag gegen Gladbach zu realisieren. Da werden wir eine Begutachtung machen müssen und sind hoffentlich zuversichtlich, dass wir am Samstag hier unter sicheren Rahmenbedingungen spielen können.“ Am heutigen Dienstag war das Spiel gegen Bayer Leverkusen zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt worden.

In einem Interview, das auf der HSV-Website veröffentlicht wurde, wird Nolte dazu wie folgt zitiert: „Der entscheidende Impuls zur Absage war unsere Wahrnehmung von Beulenbildung in der Dachmembran am späten Dienstagnachmittag. An einigen Stellen der Dachmembran sammelte sich zu diesem Zeitpunkt sehr viel Tauwasser unter dem noch aufliegenden Schnee. Zudem war der Catwalk, also der unter dem Dach eingehängte Versorgungsweg, an mehreren Stellen in Schieflage. Der einbezogene Fachstatiker bewertete diese Situation als eindeutiges Sicherheitsrisiko. Die Absage war aus Sicherheitsgründen daher unumgänglich.“ Das Spiel gegen Gladbach ist am kommenden Samstag für 15:30 Uhr angesetzt.