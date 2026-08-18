Witsel setzt Unterschrift

Axel Witsel schlägt im Herbst seiner Karriere ein neues Kapitel in Frankreich auf. Der OGC Nizza verkündet die Verpflichtung des 37-Jährigen offiziell. Der Belgier unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pour une nouvelle scène. 🤵‍♂️ pic.twitter.com/BtYTv8g5Xy — OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2026

Eine Ablöse wird nicht fällig, da Witsel seit Anfang Juli vereinslos war. Zuletzt war der Sechser, der auch im Abwehrzentrum spielen kann, für den FC Girona aktiv. In Deutschland lief Witsel zwischen 2018 und 2022 für Borussia Dortmund auf.