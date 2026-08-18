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Offiziell Ligue 1

Witsel setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: ogcnice.com
Axel Witsel beim FC Girona @Maxppp

Axel Witsel schlägt im Herbst seiner Karriere ein neues Kapitel in Frankreich auf. Der OGC Nizza verkündet die Verpflichtung des 37-Jährigen offiziell. Der Belgier unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

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Eine Ablöse wird nicht fällig, da Witsel seit Anfang Juli vereinslos war. Zuletzt war der Sechser, der auch im Abwehrzentrum spielen kann, für den FC Girona aktiv. In Deutschland lief Witsel zwischen 2018 und 2022 für Borussia Dortmund auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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