Köln: Hübers spricht über Vertragsverlängerung

Der 1. FC Köln wird wohl auch in der kommenden Saison auf Timo Hübers (27) setzen können. Zum Thema Vertragsverlängerung äußerte sich der aktuell verletzte Innenverteidiger in der Halbzeitpause des Spiels gegen RB Leipzig (Halbzeitstand 0:1) am ‚DAZN‘-Mikrofon überaus zuversichtlich: „Wir sind in Gesprächen und konkretisieren das jetzt, da die Transferfenster geschlossen haben. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben.“

Hübers steht seit 2021 am Geißbockheim unter Vertrag. Ende Oktober des vergangenen Jahres zog er sich gegen Borussia Dortmund (0:1) eine schwere Knieverletzung zu und fällt seitdem verletzt aus. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im Sommer aus.