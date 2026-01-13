Menü Suche
Köln: Martel-Ersatz aus Sunderland?

Dan Neil war in der vergangenen Saison maßgeblich daran beteiligt, dass dem AFC Sunderland der Aufstieg in die Premier League gelang. In dieser Saison kommt er jedoch kaum zum Einsatz, weshalb sich sein Abschied im Sommer anbahnt. Der 1. FC Köln wittert ein Schnäppchen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Dan Neil gibt seinen Mitspielern Anweisungen @Maxppp

So schnell kann es gehen: In der vergangenen Saison war Dan Neil (24) beim AFC Sunderland noch Kapitän und absoluter Leistungsträger. In der laufenden Spielzeit steht für den Mittelfeldakteur erst ein Premier League-Einsatz zu Buche, zudem verlor er das Kapitänsamt an Granit Xhaka (33).

Da eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags unter diesen Umständen unwahrscheinlich ist, kommt Neil wohl ablösefrei auf den Markt. Nach Informationen von ‚Sky‘ will der 1. FC Köln seinen Nutzen aus dieser Situation ziehen.

Dem Bezahlsender zufolge ist der ehemalige englische U20-Nationalspieler ein Kandidat in der Domstadt. Dort könnte er möglicherweise den Platz von Eric Martel (23) einnehmen, der immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
