Namhafte Konkurrenz: Barças Transferziele heiß begehrt

Kapitän Sergio Busquets will Barcelona in Richtung Miami verlassen. MLS-Klub Inter Miami gilt als Wunschziel des spanischen Mittelfeld-Strategen und wirbt bereits seit einigen Monaten um seine Dienste. Bei den Blaugrana hat man in Frenkie de Jong eigentlich einen geeigneten Nachfolger in den eigenen Reihen, doch aufgrund seines immensen Gehalts soll der 25-Jährige verkauft werden.

Abhilfe könnte Youri Tielemans schaffen, dessen Vertrag bei Leicester City im kommenden Sommer ausläuft. Die Verantwortlichen hatten kürzlich verlauten lassen, in Zukunft vermehrt ablösefreie Spieler an Bord zu holen. Doch Tielemans könnte am Ende in der Premier League bleiben. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, geht man in Barcelona davon aus, dass der Rechtsfuß bereits einen Vorvertrag beim FC Arsenal unterschrieben hat.

Barça will mit Dembélé verlängern

Ähnlich gestaltet sich die Lage bei Ilkay Gündogan. Wie Tielemans wäre der deutsche WM-Fahrer im kommenden Sommer ohne Verein, doch nach der Verlängerung von Pep Guardiola bei Manchester City scheinen die Karten neu gemischt. Gündogan gilt als großer Bewunderer Peps und fühlt sich offenkundig wohl in Manchester. „Es ist ja auch noch gar nicht raus, was mit unserem Trainer wird“, sagte der 32-Jährige neulich. Jetzt, wo Pep sein Arbeitspapier bis 2025 ausgedehnt hat, könnte Gündogan dem Brachenprimus aus England erhalten bleiben.

Drei Kandidaten für die Abwehr

In der Hintermannschaft des Tabellenführers der La Liga gilt vor allem die Position des Rechtsverteidigers als Baustelle. Héctor Bellerín könnte den Verein nach nur einem Jahr wieder verlassen und Sergi Roberto überzeugt nur noch selten. Mit Benjamin Pavard, Diogo Dalot und Thomas Meunier befinden sich daher drei international bekannte Rechtsverteidiger auf dem Barça-Radar. Pavard ließ kürzlich aufhorchen, als er sich offen für einen Wechsel zeigte.

Der FC Bayern hatte aber bereits angekündigt, den Franzosen nicht ziehen zu lassen. Meunier und Dalot besitzen derweil einen großen Markt in Italien. An Erstgenanntem bekundet unter anderem die AS Rom großes Interesse. Es wird für die Katalanen kein leichtes Unterfangen, sich zu verstärken.