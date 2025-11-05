Menü Suche
Kommentar
Premier League

Van de Ven winkt Gehaltserhöhung

von Dominik Schneider - Quelle: The Telegraph
1 min.
Micky van de Ven von den Spurs @Maxppp

Micky van de Ven wird wohl bald für seine starken Leistungen im Trikot von Tottenham Hotspur belohnt. Die Spurs planen laut ‚Telegraph‘, den Vertrag mit dem 24-jährigen Niederländer vorzeitig zu verlängern und die Bezüge des ehemaligen Wolfsburgers nach oben zu korrigieren. Gemeinsam mit Cristian Romero (27) soll van de Ven langfristig das Duo in der Abwehrzentrale des Premier League-Klubs bilden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem Romero bereits im Sommer seinen Vertrag verlängerte und damit zu den Topverdienern aufstieg, soll van de Ven ebenfalls für seine Entwicklung belohnt werden. Aktuell ist der pfeilschnelle Abwehrspieler noch auf Basis der Konditionen angestellt, die bei seinem 40-Millionen-Transfer aus der Bundesliga zu Tottenham vereinbart wurden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Micky van de Ven

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Micky van de Ven Micky van de Ven
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert