Klare Meinung: BVB muss Albert halten

Die Gerüchteküche um Mathis Albert (17) von Borussia Dortmund brodelt gewaltig. Angeblich hat Manchester City den Youngster auf dem Zettel. Für die User von FT ist jedoch klar, dass der junge Offensivspieler nicht für den kolportierten Preis von 20 Millionen Euro verkauft werden sollte.

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ManCity dran: Sollte der BVB sein Juwel Mathis Albert für 20 Millionen Euro verkaufen? Ja, fairer Preis Nein, er wird bald noch viel mehr wert sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nur 15 Prozent aller Umfrageteilnehmer würden das Geld einsacken und den US-Amerikaner auf die Insel verschiffen. 85 Prozent sind sich dagegen einig: In ein paar Jahren wird das Toptalent noch mehr wert sein. Sportdirektor Ole Book sieht das offenbar ähnlich. Bei ‚Sky‘ ließ er wissen: „Seine Einsatzchancen werden definitiv kommen – er hat das Talent dafür. Wir freuen uns auf diese Zeit.“