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Serie A

Gimenez verlässt Milan

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Santiago Gimenez im Porträt @Maxppp

Santiago Gimenez (25) kehrt dem AC Mailand in diesem Sommer zumindest vorübergehend den Rücken. Fabrizio Romano berichtet, dass die Leihe des Neuners zum FC Porto perfekt ist.

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Eine Leihgebühr werde nicht fällig, dafür sollen die Klubs eine Kaufoption über 18 Millionen Euro vereinbart haben. Unter Umständen greife der Passus sogar verpflichtend.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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