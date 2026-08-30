Gimenez verlässt Milan

Santiago Gimenez (25) kehrt dem AC Mailand in diesem Sommer zumindest vorübergehend den Rücken. Fabrizio Romano berichtet, dass die Leihe des Neuners zum FC Porto perfekt ist.

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Eine Leihgebühr werde nicht fällig, dafür sollen die Klubs eine Kaufoption über 18 Millionen Euro vereinbart haben. Unter Umständen greife der Passus sogar verpflichtend.