Ungewöhnliche Glasner-Reaktion von Besiktas

Oliver Glasner wird wohl nicht Trainer bei Besiktas. Der Istanbuler Klub verfasste eigens eine Stellungnahme, in der Gespräche mit dem Österreicher dementiert werden. Ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang.

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Kulübümüzden Açıklama



Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere… pic.twitter.com/SXVbuXpP8S — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 31, 2026

Glasner scheidet bei Crystal Palace auf eigenen Wunsch hin und mit Vertragsablauf aus dem Amt, will aber sofort andernorts weitermachen. Die heißesten Anwärter auf die Verpflichtung des 51-Jährigen sind Bayer Leverkusen und der AC Mailand.