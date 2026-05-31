Menü Suche
Kommentar 2
Süper Lig

Ungewöhnliche Glasner-Reaktion von Besiktas

von Lukas Hörster
1 min.
Oliver Glasner auf einer PK @Maxppp

Oliver Glasner wird wohl nicht Trainer bei Besiktas. Der Istanbuler Klub verfasste eigens eine Stellungnahme, in der Gespräche mit dem Österreicher dementiert werden. Ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glasner scheidet bei Crystal Palace auf eigenen Wunsch hin und mit Vertragsablauf aus dem Amt, will aber sofort andernorts weitermachen. Die heißesten Anwärter auf die Verpflichtung des 51-Jährigen sind Bayer Leverkusen und der AC Mailand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Beşiktaş
Leverkusen
Oliver Glasner

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Oliver Glasner Oliver Glasner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert