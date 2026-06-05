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Offiziell Serie A

Inter holt Stankovic zurück

von Daniel del Federico
1 min.
Aleksandar Stankovic im Trikot des FC Brügge @Maxppp

Aleksandar Stankovic kehrt zu seinem Jugendverein Inter Mailand zurück. Wie die Nerazzurri offiziell verkünden, macht der Klub von der Rückkaufklausel im Vertrag des 20-Jährigen Gebrauch. Dem Vernehmen nach fließen 23 Millionen Euro an den FC Brügge. Der serbische Nationalspieler unterschreibt in Mailand einen Vertrag bis 2031.

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Im vergangenen Sommer war Stankovic für knapp unter zehn Millionen Euro von Inter zu Brügge gewechselt, wo er in 55 Pflichtspielen neun Tore und fünf Vorlagen beisteuerte. Inter-Trainer Cristian Chivu kennt der Mittelfeldspieler noch aus der gemeinsamen Zeit in den Jugendmannschaften der Italiener.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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