Noah Okafor wird unter Murat Yakin nicht mehr für die Nationalmannschaft der Schweiz auflaufen. Auf Instagram kommuniziert der 26-fache Nationalspieler seinen Rücktritt öffentlich. Gegen Yakin erhebt er schwere Vorwürfe: „Umso enttäuschender war für mich, was ich dort (bei der WM, Anm. d. Red.) erlebt habe. Nicht, weil ich wenig gespielt habe, sondern wegen der Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde. Für mich war es die schwierigste Zeit meiner bisherigen Karriere.“

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„Es sind Dinge passiert, die mich tief getroffen haben. Vertrauen ist verletzt worden. Zusagen wurden nicht eingehalten. Und als ich gegen Algerien spielen durfte, wurde selbst bei kleinen Fehlern weit weg von unserem Tor auf eine Art und Weise reagiert, die mich tief getroffen hat“, so Okafor weiter. Zwischen den beiden hatte es in der Vergangenheit immer wieder gekriselt, nun zieht der Offensivmann von Leeds United einen Schlussstrich.