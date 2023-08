Liverpool-Konkurrenz: Chelsea bietet 55 Millionen für Lavia

Der FC Chelsea intensiviert seine Bemühungen um Roméo Lavia. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, bieten die Blues dem FC Southampton umgerechnet 55,5 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Es wird erwartet, dass die Saints die Offerte mit Blick auf die Preisforderung von 58 Millionen ablehnen. ‚Sky Sports‘ zufolge könnte dennoch eine Einigung in den kommenden 24 Stunden zustande kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lavia weckt Begehrlichkeiten bei gleich mehreren englischen Topteams: Auch Ligarivale FC Liverpool war zuletzt bereit, rund 52 Millionen Euro für den Belgier auf den Tisch zu legen. Chelsea befindet sich allerdings in der Pole-Position und möchte sich in der Mittelfeld-Zentrale unbedingt noch doppelt verstärken. Während die Londoner bei Tyler Adams (24) die Ausstiegsklausel ziehen, rückt ein Transfer von Moisés Caicedo in weite Ferne – neuesten Berichten zufolge hat der FC Liverpool die Blues überboten.