Überraschender Sieger im Alvarez-Poker?

Der FC Barcelona kann wohl noch so viel bieten – Atlético Madrid wird Julián Alvarez (26) nicht an den katalanischen Ligarivalen verkaufen. Das machten Verein und Verantwortliche in öffentlichen Statements mehrfach klar. An einen anderen Klub würde man den Stürmer dagegen transferieren, wenn die Bedingungen stimmen.

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Eine Spur führte in den vergangenen Wochen zum FC Arsenal, jetzt schaltet sich offenbar auch Manchester City ins Rennen ein. Der Ex-Verein von Alvarez hat beim Argentinier angeklopft, berichtet die ‚Marca‘. Den Skyblues schwebe eine Leihe vor.

Hintergrund sei der Doppel-Abgang von Omar Marmoush (27) und Savinho (22) zu Tottenham Hotspur, in der City-Offensive ist es dünn geworden.

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Die große Frage ist nun, ob sich Atlético und vor allem auch Alvarez für einen Wechsel nach Manchester erwärmen können. Schließlich hatte der Rechtsfuß den Verein vor zwei Jahren in Richtung Madrid verlassen, weil er mehr Spielzeit und nicht länger im Schatten von Erling Haaland (26) stehen wollte.