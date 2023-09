Rückkehr perfekt: PSV verkündet Lozano-Deal

Hirving Lozano (28) ist nach vier Jahren zurück bei der PSV Eindhoven. Wie die Niederländer bekanntgeben, kommt der Flügelspieler von der SSC Neapel und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Für den Mexikaner überweist Eindhoven eine kolportierte Ablöse von 15 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

2019 war Chucky, wie Lozano von den Fans genannt wird, den umgekehrten Weg gegangen und für satte 45 Millionen Euro nach Neapel gewechselt. 155 Pflichtspiele hat der mexikanische Nationalspieler am Fuße des Vesuv absolviert. 30 Tore und 17 Assists stehen dabei zu Buche. In der zurückliegenden Meistersaison der Neapolitaner war Lozano an sechs Treffern direkt beteiligt.