BVB & Bayer im Duell um Abwehr-Knipser

Nur wenige Tage vor Transferschluss gibt es für einige Klubs noch Hausaufgaben zu erledigen. In der Defensivplanung von Borussia Dortmund klafft nach der überraschenden Abberufung von Leihspieler Aarón Anselmino (20) ein Loch, das es im besten Fall noch zu stopfen gilt, um für den weiteren Saisonverlauf in mehreren Wettbewerben gut gerüstet zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Bayer Leverkusen sieht in der Abwehr noch Handlungsbedarf – wenn nicht jetzt, dann zumindest für den Sommer. Beim Kampf um das französische Toptalent Abdoul Koné (20) zog die Werkself gegen RB Leipzig den Kürzeren. Laut der ‚Scottish Sun‘ haben beide Klubs in Emmanuel Fernandez einen potenziellen Neuzugang ausgemacht.

Kopfballstarker Hüne mit Torgefahr

Der 24-jährige Innenverteidiger schnürt seit Sommer für die Glasgow Rangers die Schuhe und hat sich dort zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt. Der 1,98 Meter große Engländer besticht durch resolute Zweikampfführung, gute Übersicht und Kopfballstärke. Fünf Treffer in 18 Pflichtspielen zeugen zudem von seinem großen Potenzial bei offensiven Standards.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Sommer war Fernandez für knapp drei Millionen Euro Ablöse vom englischen Drittligisten Peterborough nach Schottland gewechselt und befindet sich laut ‚Scottish Sun‘ mittlerweile auch im Blickfeld der nigerianischen Nationalmannschaft, für die er aufgrund der Herkunft seiner Eltern spielberechtigt ist.

Potenzielles Schnäppchen

Zwar möchten die Rangers ihren Abwehrspieler auch angesichts des laufenden Meisterschaftskampfes dem Vernehmen nach nicht unbedingt abgeben, ein – im Gegensatz zu anderen möglichen Kandidaten – vergleichsweise preiswerter Deal wäre jedoch vorstellbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des gebürtigen Londoners läuft noch bis 2029, die Rangers besitzen zudem eine Option auf eine einjährige Verlängerung.