Schnelle City-Entscheidung: Abstieg schon sicher?

Die unzähligen finanziellen Verstöße und Vertuschungen von Manchester City werden für die Skyblues aller Voraussicht nach gravierende Folgen haben. Thema ist inzwischen nicht mehr ob, sondern wie hart City bestraft wird.

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Bereits im Raum steht ein Ausschluss von europäischen Wettbewerben für sieben bis zehn Jahre. Hinzukommen wird wohl auch eine harte Strafe vom heimischen Verband. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass die Premier League möglichst schnell Klarheit über die Sanktionen haben will. Noch vor dem Berufungsverfahren, das Ende Januar erwartet wird, sollen die Strafen verkündet werden.

Zwei Jahre Zweitklassigkeit

Der Zeitung zufolge ist ein Ausschluss aus der Premier League noch in dieser Saison ebenso unwahrscheinlich wie ein Zwangsabstieg in die viertklassige League Two. Äußerst wahrscheinlich hingegen: Eine saftige Geldstrafe sowie ein massiver Punktabzug, der zum Abstieg in die zweitklassige Championship am Ende dieser Saison führen werde.

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Zudem sei es durchaus möglich, dass die Skyblues auch in der kommenden Saison mit einem Punktabzug belegt werden, der dafür sorgen würde, dass ein direkter Wiederaufstieg nicht möglich wäre. Die English Football League, die für die Championship, nicht aber für die eigenständige Premier League zuständig ist, müsste sich bereiterklären, City aufzunehmen und in der Saison 2027/28 zu bestrafen. Beides sei, so die ‚Daily Mail‘, äußerst wahrscheinlich.