Leverkusen-Boss zu Barça?

Der FC Barcelona könnte sich bei der Neubesetzung des Sportdirektorpostens in der Bundesliga bedienen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, ist Fernando Carro, seines Zeichens CEO bei Bayer Leverkusen, einer der Kandidaten in Katalonien. Carro ist seit 2018 bei der Werkself tätig. Bei Barcelona gibt Mateu Alemany im Anschluss an die anstehende Transferperiode seinen Posten als Direktor Profifußball auf. Der 60-Jährige strebt nach zwei Jahren eine neue Herausforderung an und ist in der Premier League bei Aston Villa im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leverkusens Carro ist bei Weitem nicht der einzige Kandidat bei den Blaugrana. Berichten der ‚Mundo Deportivo‘ und dem Radiosender ‚RAC1‘ zufolge darf sich auch Deco berechtigte Hoffnungen auf den Posten machen. Der Ex-Profi ist als Scout und Berater des Klubs seit zwei Jahren wieder bei seinem Ex-Klub tätig. Deco wird zeitnah in Barcelona erwartet. Eine ursprünglich wegen der Zukunft von Flügelspieler Raphinha (26) geplante Reise soll dann ebenfalls für erste Sondierungsgespräche genutzt werden.

Lese-Tipp

Udinese an Bayer-Juwel dran