Angebot akzeptiert: Guéhi-Wechsel steht bevor

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Marc Guéhi schaut in die Ferne @Maxppp

Der Winterwechsel von Marc Guéhi (25) zu Manchester City steht kurz vor dem Abschluss. Laut Fabrizio Romano ist der Deal in trockenen Tüchern, Crystal Palace habe das Angebot der Skyblues akzeptiert. Rund 23 Millionen Euro fließen dem Transfermarktexperten zufolge. City sticht im Rennen um den Innenverteidiger unter anderem den FC Bayern aus.

Palace-Coach Oliver Glasner bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass Guéhis Abschied bevorsteht und der Kapitän am morgigen Samstag gegen den AFC Sunderland (16 Uhr) nicht mehr für die Eagles auflaufen wird: „Nach meinem letzten Kenntnisstand befindet sich die Vereinbarung mit Marc in der Endphase. Ich kann noch keinen Verein bestätigen, da die Vereinbarung noch nicht abgeschlossen ist, aber sie befindet sich in der Endphase. Das Ergebnis ist, dass Marc morgen nicht für uns spielen wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
