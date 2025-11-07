Nach BVB-Gerüchten: Kovac schwärmt von Vuskovic

Luka Vuskovic spielt derzeit auf Leihbasis beim Hamburger SV und zählt trotz seiner 18 Jahre schon jetzt zu den besten Abwehrspielern der Bundesliga. Über eine Kaufoption verfügt der Aufsteiger nicht, Stand jetzt kehrt Vuskovic nach der Saison zu Tottenham Hotspur zurück. Borussia Dortmund hat ähnlich wie RB Leipzig bereits die Fährte des Kroaten aufgenommen. Nun hat sich auch BVB-Trainer Niko Kovac zu der Personalie geäußert.

Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Aufeinandertreffen (15:30 Uhr) zwischen den Rothosen und Borussia Dortmund schwärmte der Übungsleiter regelrecht von dem jungen Innenverteidiger: „Ein Riesentalent, das war er schon bei Hajduk Split. Er hat einen guten Transfer nach England zu Tottenham gemacht, jetzt ist er wie sein Bruder beim HSV. Er kann ein fester Bestandteil der kroatischen Nationalmannschaft werden.“

Worte, die durchklingen lassen, dass sich Kovac kaum gegen einen Transfer des Rechtsfußes wehren würde. Allerdings dürfte Vuskovic aufgrund seines bis 2030 datierten Vertrags sowie seiner überzeugenden Darbietungen alles andere als günstig werden. Ob Tottenham allerdings überhaupt offen für einen Verkauf wäre, steht auf einem völlig anderen Blatt.