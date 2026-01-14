Champions League? Geiger vor TSG-Abflug

Die TSG Hoffenheim trennt sich voraussichtlich noch im Winter vorerst von Dennis Geiger. Der ‚kicker‘ berichtet, dass unter anderem AEK Athen, Panathinaikos Athen und Ajax Amsterdam Interesse am 27-Jährigen zeigen. Im Raum stehe eine Leihe mit Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Panathinaikos hat laut dem Fachmagazin sogar schon konkrete Gespräche geführt. Auch andere Klubs aus dem In- und Ausland sollen sich erkundigt haben. Geiger steht in Sinsheim noch bis 2027 unter Vertrag, kommt unter Christian Ilzer aber nicht zum Zug. Das Eigengewächs zählt zu den Top-Verdienern, weshalb die TSG dem Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen würde.