Lukaku-Transfer „so gut wie sicher“

Die SSC Neapel und Romelu Lukaku gehen im Sommer aller Voraussicht nach getrennte Wege. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ gilt es als „so gut wie sicher“, dass der bullige Stürmer die Gli Azzurri nach Saisonende verlässt. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ende März sorgte Lukaku mit einem Streik für Aufsehen, seither ist das Tischtuch zwischen Verein und Spieler zerschnitten. Zudem hat der Belgier in der laufenden Saison über weite Strecken mit Verletzungen zu kämpfen, sodass bislang lediglich sieben Spiele (ein Tor) zu Buche stehen. Sein Gehalt, das der Sportzeitung zufolge bei 8,5 Millionen Euro netto pro Jahr liegt, rechtfertigt Lukaku damit nicht, weshalb im Sommer eine Trennung angestrebt wird.