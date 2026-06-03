„Würde gehen“: Friedl spricht über neuen Klub

Innenverteidiger Marco Friedl würde auch dann zum AC Mailand wechseln, wenn Österreich-Trainer Ralf Rangnick dort nicht an der Seitenlinie steht. Das sagt der 28-Jährige gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘: „Wenn die Rossoneri jemals an mir interessiert wären, würde ich auch ohne ihn dorthin gehen. Spaß beiseite, das ist alles sehr abstrakt, ich konzentriere mich wirklich auf Werder und die Weltmeisterschaft, nicht auf einen möglichen Transfer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im vergangenen Winter wurde der Kapitän des SVW mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Vertraglich ist Friedl noch bis 2028 an den Bundesligisten gebunden und kann sich auch einen Verbleib vorstellen: „Ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird, aber wenn sich eine Gelegenheit ergibt, muss sie vollkommen überzeugend sein. Ich würde gerne für etwas Wichtiges spielen, ich hoffe, das ist mit Werder möglich.“