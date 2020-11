„Sehr zufrieden“: Marseille will Cuisance-Option ziehen

Wenn es nach Olympique Marseilles Trainer André Villas-Boas geht, wird Mickaël Cuisance nicht mehr zum FC Bayern München zurückkehren. „Ich bin sehr zufrieden mit Cuisance“, sagte der 43-jährige Portugiese auf der heutigen Pressekonferenz, „er wird wahrscheinlich in Straßburg (Samstag, 21 Uhr) spielen und ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe seine Kaufoption aktivieren können.“

Dabei hat Cuisance seinen Trainer innerhalb kürzester Zeit überzeugt. In bislang fünf Pflichtspielen kam der 21-jährige Franzose zum Einsatz, darunter in allen drei Champions League-Partien. In der Ligue 1 stand der Linksfuß als Zehner zweimal in der Startelf. Dort überzeugt er mit starkem Passpiel und Kreativität. Zehn bis 18 Millionen Euro müsste Marseille nach München überweisen, um den Mittelfeldspieler über die Saison hinaus in der Hafenstadt zu behalten.

„Das Beste kommt noch“

Cuisance selbst scheint im Süden Frankreichs seine neue Heimat gefunden zu haben: „Ich fühle mich hier wohl, der Klub hat mich willkommen geheißen, ich bin in sehr guter Verfassung. Was meine Leistungen betrifft, weiß ich, wozu ich fähig bin. Ich spiele gut, aber ich bin fähig, besser zu spielen.“

Dabei blickt das ehemalige Gladbach-Talent auch auf seine schwere Zeit in München zurück. „Ich habe gerade zwei Spielzeiten hinter mir, in denen ich nicht unbedingt viel gespielt habe, aber der Trainer managt mich gut und ich vertraue ihm zu hundert Prozent“, resümiert er und verspricht: „Ich glaube, das Beste kommt erst noch, denn im Laufe der Spiele fühle ich mich immer besser und besser.“