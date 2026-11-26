Wesley (23) macht keinen Hehl daraus, dass er seinen Landsmann Endrick (20) gerne als Teamkollegen bei der AS Rom begrüßen würde. „Ich habe Endrick gesagt, dass er zu Roma kommen und dort unterschreiben soll“, verriet der brasilianische Außenverteidiger im Interview mit ‚TNT Sports‘ nach dem gestrigen Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain (2:2).

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Weiter betonte Wesley: „Natürlich wird er selbst über seine Zukunft entscheiden. Es ist seine Karriere. Wir würden ihn aber sehr gerne bei uns begrüßen.“ Medienberichten zufolge haben neben der AS Rom auch der AC Mailand und der FC Arsenal Interesse an einer Verpflichtung des Torjägers im kommenden Wintertransferfenster bekundet.