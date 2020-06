Lenglet will bei Barça bleiben

Clément Lenglet hofft, auch in der nächsten Saison für den FC Barcelona spielen zu können. „Mir geht es hier sehr gut, ich komme mit allen gut klar, ich hatte hier zwei wunderschöne Jahre und ich möchte so weitermachen“, erklärt der 24-jährige Innenverteidiger im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘, schiebt allerdings nach: „Das hängt aber nicht nur von mir ab.“

Lenglet führt aus: „Wir werden sehen, was passiert. Durch die Corona-Pandemie ist natürlich nichts mehr sicher, denn es ist eine komplizierte Situation für uns alle und wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten passieren wird.“ Möglicherweise könnte Barça also versuchen, den Franzosen in finanziell unsicheren Zeiten zu Geld zu machen. Lenglet betont jedoch erneut: „Ich fühle mich hier wohl. Wir werden sehen, was passiert.“