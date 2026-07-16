Morgan Rogers (23/Aston Villa)

Kurz vor Turnierstart verlor Rogers seinen Stammplatz an Jude Bellingham. Mit seinen Torvorlagen im Viertel- und Halbfinale wurde der flexible Offensivmann doch noch wichtig. Das dürfte auch dem FC Arsenal gefallen haben, der schon lange um Rogers wirbt. Problem: Aston Villa stellt sich nicht weniger als umgerechnet rund 153 Millionen Euro Ablöse vor und verweist auf den bis 2031 gültigen Vertrag. Da herrscht also noch mächtig Verhandlungsbedarf. Den angeblich ebenfalls interessierten FC Bayern dürfte die aufgerufene Summe längst abgeschreckt haben.

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Ezri Konsa (28/Aston Villa)

Die Konstellation ist ganz ähnlich wie bei Rogers: Arsenal hat auch Konsa im Visier und nach der Verletzung von William Saliba auch Bedarf im Abwehrzentrum. Doch Villa stellt sich 70 Millionen vor, für die Gunners zu viel. Konsa steht noch bis 2028 in Birmingham unter Vertrag.

John Stones (32/vereinslos)

Nach zehn Jahren erhielt der Innenverteidiger keinen neuen Vertrag mehr bei Manchester City. Während der WM kämpfte sich der 94-fache Nationalspieler ins Team von Thomas Tuchel und empfahl sich mit guten Leistungen für einen neuen Klub. Spuren führen nach Italien, Inter Mailand und Juventus Turin sind dran. Aus der Premier League klopften zuletzt wohl Stones Ex-Klub FC Everton und Leeds United an. Bayern-Gerüchte aus dem Frühjahr verliefen im Sande.

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Marcus Rashford (28/Manchester United)

Der FC Barcelona entschied sich mit Blick auf Rashfords hohes Gehalt gegen eine Festverpflichtung. Eine Reintegration bei United scheint nicht ausgeschlossen, allerdings bleibt der Offensivmann vorerst auf dem Markt. Bemühungen von Fenerbahce laufen aktuell ins Leere, Tottenham bleibt dran. Auch in seinem Fall gab es schon Meldungen um Interesse aus München. Bis 2028 ist Rashford noch an die Red Devils gebunden.

James Trafford (23/Manchester City)

Vor einem Jahr kaufte City sein Eigengewächs für 31 Millionen Euro dem FC Burnley ab – nur um anschließend mit Gianluigi Donnarumma nochmal auf der Torwart-Position nachzulegen. Trafford fristet daher ein Reservistendasein. Er soll verliehen oder verkauft werden. Tottenham Hotspur, Leeds, Villa, Juventus und Newcastle United haben Interesse. Womöglich müssen aber zuerst andere Dominosteine auf dem Torwartmarkt fallen.