„Wunschlösung“: Heiße Bundesliga-Spur bei Itakura

Eine Rückkehr von Ko Itakura (29) zu Borussia Mönchengladbach bleibt ein heißes Thema. Laut der ‚Bild‘ ist der Innenverteidiger sowohl bei Trainer Eugen Polanski als auch beim Management „die absolute Wunschlösung für den Fall, dass sich ein Käufer für Nico Elvedi (29) findet“.

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Die Anzeichen verdichten sich, dass Elvedi die Fohlen in diesem Sommer verlassen wird. Leeds United bekundet konkretes Interesse und soll bereit sein, ein Jahr vor Vertragsende 8,5 Millionen Euro für den Schweizer WM-Teilnehmer hinzublättern.

Sein Ersatz könnte dann Itakura werden, der bereits zwischen 2022 und 2025 in Gladbach gespielt hatte, ehe der Wechsel für rund 10,5 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam erfolgte. Sein Vertrag beim niederländischen Spitzenklub ist noch bis 2029 datiert.

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Nächster Gladbach-Anlauf

Übrigens: Schon im vergangenen Winter versuchte die Borussia vergeblich, den zweikampfstarken Japaner leihweise zurückzuholen. Klappt der Transfer nun mit dem nächsten Anlauf? Neben Gladbach sollen weitere Bundesligisten am WM-Fahrer baggern, zuletzt führte eine Spur auch zum Hamburger SV.