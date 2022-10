Sevilla - BVB: Ein großer Schritt Richtung Achtelfinale?

Die jüngste 1:2-Niederlage gegen Manchester City soll Borussia Dortmund auf dem Weg ins Achtelfinale der Champions League nicht aufhalten. Gegen den FC Sevilla wollen die Schwarz-Gelben ein besseres Ergebnis erzielen. Ein Sieg würde Platz zwei in der Gruppe hinter den Skyblues zementieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erneut muss Trainer Edin Terzic dabei auf Stammkeeper Gregor Kobel, Innenverteidiger Mats Hummels und Kapitän Marco Reus verzichten. Für Erstgenannten wird erneut Alexander Meyer zwischen den Pfosten stehen. Die Abwehrzentrale bilden einmal mehr Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Für Reus dürfte Julian Brandt zum Einsatz kommen.

Gegner Sevilla ist dramatisch schlecht in die Saison gestartet, aber genau das könnte die Andalusier gefährlich machen. Platz 17 in La Liga, nur ein Punkt aus den ersten beiden Champions League-Gruppenspielen – der mehrfache Europa League-Sieger will endlich den Turnaround schaffen. So oder so dürfte Trainer Julen Lopetegui nach der Partie seinen Job los sein.

So könnte der BVB spielen