Kölns Mitteilung an Heintz

Dominique Heintz geht in seine letzten Wochen als Spieler des 1. FC Köln. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat Sportchef Thomas Kessler dem 32-jährigen Innenverteidiger mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

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Wie es für Heintz, der zuletzt sportlich nicht mehr gefragt war, weitergeht, ist noch offen. In der Vergangenheit liebäugelte er mehrfach mit einer Rückkehr zu Ausbildungsverein 1. FC Kaiserslautern. Für den FC lief er bislang 160 Mal auf.