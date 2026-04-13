Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Kölns Mitteilung an Heintz

von Lukas Hörster - Quelle: Express
Dominique Heintz im Privatdress @Maxppp

Dominique Heintz geht in seine letzten Wochen als Spieler des 1. FC Köln. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat Sportchef Thomas Kessler dem 32-jährigen Innenverteidiger mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie es für Heintz, der zuletzt sportlich nicht mehr gefragt war, weitergeht, ist noch offen. In der Vergangenheit liebäugelte er mehrfach mit einer Rückkehr zu Ausbildungsverein 1. FC Kaiserslautern. Für den FC lief er bislang 160 Mal auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Dominique Heintz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Dominique Heintz Dominique Heintz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert