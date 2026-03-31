FC Bayern: Positive Signale bei 17-Tore-Stürmer

Der FC Bayern darf sich wohl berechtigte Hoffnung auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit Nachwuchsstürmer Philipp von Taube machen. Die ‚Bild‘ berichtet von positiven Gesprächen zwischen den Parteien in puncto Vertragsverlängerung. Der aktuelle Kontrakt des 16-Jährigen verliert in wenigen Monaten an Gültigkeit.

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Von Taube machte in der laufenden Spielzeit mit 17 Treffern und vier Vorlagen für Münchens U17 auf sich aufmerksam. Am gestrigen Montag durfte er bei den Profis mittrainieren – die sportliche Perspektive soll für von Taube ausschlaggebend sein bei seiner Zukunftsentscheidung.