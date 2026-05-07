FC Bayern: Die drei Probleme beim CL-Aus

Die dritte Partei

„Es gibt drei Parteien: PSG, uns – und dann gibt’s die Unparteiischen“, stellte Vincent Kompany nach der Partie bei ‚DAZN‘ fest. Während sich die ersten beiden auf Augenhöhe duellierten, entschied die dritte Partei um Referee João Pinheiro gestern mit über den Sieger. Wenn Nuno Mendes in der 28. Minute wegen klaren Handspiels des Feldes verwiesen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Finalteilnehmer Bayern statt PSG heißt. Das allerdings ist ein Problem, auf das die bis zu dieser Szene ohnehin schwachen Münchner keinen Einfluss nehmen können. Entsprechend gilt es, sich für einen neuen Anlauf in der Königsklasse auf die Problempunkte zwei und drei zu konzentrieren:

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Stabilität

Der spektakuläre Angriffsfußball mit hohem Pressing und vielen Toren sowie Gegentreffern hat die Bayern weit getragen und ihnen viele Sympathien eingebracht. Doch klar ist auch: 16 Gegentore in den vergangenen sieben Pflichtspielen riechen eher nach Abstiegskampf als nach Europas Krone. Die hohe Verteidigungslinie des Deutschen Meisters scheint zunehmend entschlüsselt, gerade für elitäre Gegner mit schnellen, zielstrebigen Stürmern. Das belegen auch die zahlreichen weiteren Topchancen für PSG oder Real Madrid (6:4 nach zwei Viertelfinals), die Manuel Neuer (FT-Note 1) im Tor immer wieder glänzend parierte.

Lernfähigkeit

PSG zog die richtigen Lehren aus dem wilden Hinspiel, verteidigte uneitel den eigenen Sechzehner und tappte nicht in Bayerns Pressingfallen. Der FCB dagegen kassierte schon in der dritten Minute ein Tor nach demselben Muster, nach dem schon der erste und vierte Gegentreffer in Paris fielen: Ein Teil der Viererkette wird herausgezogen – der Raum dahinter wird mit einem tiefen Ball bespielt und schon brennt es lichterloh. Lern- und Anpassungsfähigkeit war in einem Duell auf solch hohem Niveau der Schlüssel. Kompany zeigte davon weniger als sein erfahrener Gegenüber Luis Enrique.