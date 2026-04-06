Bericht: Kabak-Deal auf der Zielgeraden

Die TSG Hoffenheim forciert eine Verlängerung mit Innenverteidiger Ozan Kabak (26). Laut ‚Sky‘ befinden sich die Gespräche über eine Ausweitung des lediglich bis Ende Juni gültigen Kontrakts sogar schon auf der Zielgeraden.

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Die Rede ist von einem frischen Arbeitspapier bis 2030. Eine finale Einigung stehe allerdings noch aus. Gut möglich, dass weiterhin über eine potenzielle Ausstiegsklausel diskutiert wird.

Kabak hat sich nach einem Kreuzbandriss in der laufenden Saison wieder auf dem Platz zurückgekämpft. Seit Dezember findet sich der türkische Nationalspieler (28 Länderspiele) wieder regelmäßig in der Anfangsformation wieder. Mit guten Leistungen konnte er sich nun für einen Verbleib empfehlen.