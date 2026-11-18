Auch nach fünf Jahren als Cheftrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft denkt Trainer Antonio Di Salvo nicht ans Aufhören. Der 47-Jährige kündigte nach der 2:3-Niederlage gegen Kroatien am gestrigen Dienstag Gespräche an: „Ich bin hier am richtigen Ort zurzeit, es macht mir Spaß, mit jungen Talenten zu arbeiten und sie nach oben zu bringen, so können wir auch in die Gespräche gehen.“

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Di Salvos Vertrag läuft Ende Juli und damit nach der U21-Europameisterschaft aus. Die Gespräche über eine Ausweitung sind für das kommende Frühjahr geplant, nachdem sich Per Mertesacker als Geschäftsführer Sport beim DFB eingearbeitet hat.